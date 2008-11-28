Екс-голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що у створюваній ним партії не буде особистостей, “у яких є скелет у шафі”.

Про це він сказав в ефірі програми “Шустер Live” на ТРК “Україна”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, на сьогодні в Україні звикли до «харизматичних клубів». Він додав, що якщо говорити про політичні технології, то, напевно, варто було б створити Блок Яценюка, але це не є правильним.

За його словами, йдеться про те, що люди називають блоки своїми іменами для того, щоб «знову здурити, вибачте, людей і знову прийти у парламент».

На неодноразові запитання, яку ідеологію сповідуватиме партія, яку створює А.ЯЦЕНЮК, він спочатку не відповідав, але потім сказав, що йдеться про «удосконалену форму державнорегульованого лібералізму». «Я не матюкаюся», - пожартував А.ЯЦЕНЮК.

Журналісти, що брали участь у програмі, зауважили, що в А.ЯЦЕНЮКА є підтримка населення. Зокрема, у студії відбулося голосування, і 73% його учасників висловили готовність підтримати А.ЯЦЕНЮКА і його партію на виборах.