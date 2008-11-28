Блок Черновецького зірвав свою маску «паяців-добродіїв» - Андрієвський

Відмова Блоку Черновецького та його політичних сателітів знизити ціну на проїзд у комунальному транспорті до однієї гривні є відображенням реального ставлення команди мера до киян. Так прокоментував голосування у Київраді депутат від Блоку Кличка, лідер Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Блок Черновецького зірвав свою маску «паяців-добродіїв», - вважає Дмитро Андрієвський. – На словах вони завжди виступають за киян, а насправді блок Черновецького загнав мешканців столиці за межу виживання, коли ті змушені обирати між дорогим хлібом та ще дорожчою поїздкою у транспорті. Виходить, що справжнє гасло Черновецького – бідні заплатять за багатих».

«Це не перші спроби Черновецького залізти до кишень киян. Два роки тому він вже піднімав тарифи на житлово-комунальні послуги. І лише консолідована позиція Блоку Кличка, «Нашої України» та БЮТ примусили його скасувати незаконне підвищення тарифів для мешканців столиці. На жаль, того тарифного щеплення виявилося для киян замало, щоб зрозуміти справжню сутність Черновецького. Це й призвело до сьогоднішньої безкарності мера», - підсумував політик.

Нагадаємо, на своєму засіданні від 27 листопада Київрада не підтримала рішення про обмеження тарифів на проїзд у комунальному транспорті на рівні однієї гривні. Це рішення набрало лише 58 голосів. Не проголосували за нього фракції Блоку Леоніда Черновецького, Партії регіонів, «Громадського активу Києва» та два представники Блоку Катеринчука. У такий спосіб ці політичні сили залишили вартість проїзду у транспорті на рівні двох гривень.