Луценко заявив про закриття справи щодо збагачення Лещенка

Про це в інтерв’ю журналістам повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, Лещенко прибув до ГПУ і дав слідчим необхідні пояснення.

«Хочу його порадувати, ми вважаємо їх достатніми. Наразі ми бачимо його пояснення, з яких випливає, що він мав позики, які давали йому можливість купувати цю легендарну квартиру», - сказав Луценко.

При цьому генпрокурор зазначив, що скасував рішення про виклик на допит головного редактора інтернет-видання «Українська правда» Олени Притули, оскільки вважає, що «сама «Українська правда» і Олена Притула є надто знаковими працівниками ЗМІ, щоб переводити справу перевірки позик до рівня виклику до Генпрокуратури».

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Луценко повідомив, що слідчий вважає за необхідне обмежитись заявою Притули про те, що вона дійсно надавала цю позику Лещенку. А тому, додав він, на даний час справа про «незаконне збагачення Лещенка», яку вела ГПУ, закрита, і з неї виділена частина за ознаками злочину, передбаченого статтею 212 (приховування податків), що стосується інших осіб.

Генпрокурор підкреслив, що запити у цій справі буде відправлено до Державної фіскальної служби України, яка має провести перевірку і скласти відповідний акт, після чого буде остаточно визначено, чи інші фігуранти “всіх оборудок з цією квартирою були чисті перед законом”.

При цьому Луценко зазначив, що серед осіб, які позичали Лещенку гроші, не було вказано ще одну особу, про існування якої слідчі дізналися під час вилучення певних документів.

«Чому ми так за цією особою пильно стежимо, тому що пан Лещенко проживав на квартирі батька цієї особи, яка надала йому цю позику, і одна із версій слідства говорить про те, що це не їхні доходи. А, ймовірно, приховані доходи, з яких не сплачувалися податки. І тому, щоб зовсім пан Лещенко був щасливий і вийшов, заявивши, що з нього зняті всі підозри ГПУ, ми проведемо ще й цю перевірку. Після чого нарешті зможемо зупинити потік політичних заяв про політичні репресії і небувалі агресивні дії прокуратури», - підсумував Луценко.

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"Зараз ми перевіримо, чи були сплачені податки з тих грошей, які позичалися Лещенку, і чи мали його позичальники законні джерела цих коштів. Всіх осіб. Ми з'ясували, що там фігурували не лише пані Притула і вказані Лещенком особи, а й особи, яких Лещенко не вказував. Зараз фіскали перевірять походження цих коштів і сплату із них податків, щоб Лещенко міг заявити, що всі справи проти нього закриті", - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ розповсюдили новину про придбання Лещенком квартири площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з’ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки «йдеться про репутацію українського парламенту».

Пізніше сам Лещенко закликав НАЗК та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

1 грудня НАЗК заявило про завершення перевірки за фактом придбання Лещенком квартири в Києві та виявило в діяx депутата ознаки адміністративного правопорушення. Того ж дня Лещенко назвав неправдивою заяву НАЗК про ознаки адміністративного правопорушення в придбанні ним квартири.

6 грудня у Верховній Раді уповноважена особа НАЗК намагалася ознайомити Лещенка із протоколом про вчинення адміністративного правопорушення при купівлі ним елітної квартири, але депутат уникнув спілкування.