Лещенко у ВР втік від представника НАЗК, який хотів ознайомити його з протоколом про правопорушення (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, Лещенко йшов кулуарами парламенту і до нього підійшов представник НАЗК та почав зачитувати протокол для ознайомлення, але Лещенко, не слухаючи його, забіг у сесійну залу.

У коментарях журналістам уповноважений НАЗК зазначив, що у зв’язку з тим, що Лещенко не з’являється до НАЗК «уже протягом трьох викликів, тому було вирішено саме в парламенті ознайомити його з протоколом».

Козловський констатував, що Лещенко в парламенті відмовився від підписання протоколу, а також ознайомитися з ним, і були два свідки, які бачили цю ситуацію.

У зачитаному протоколі зазначається, що Лещенко отримав при купівлі квартири знижку 1 млн 801 тис. 648 грн, що є «подарунком у вигляді пільги».

У протоколі зазначено, що, відповідно до держбюджету на 2016 рік, мінімальна заробітна плата становить на 1 січня 2016 року 1 тис. 378 грн, таким чином “отриманий Лещенком подарунок у вигляді пільги - зниження вартості квартири - у 1307 разів перевищує мінімальну заробітну плату”.

“За таких умов Лещенко, порушуючи вимоги ч. 1 ст. 24 закону України “Про запобігання корупції”, не відмовився від пропозиції одержання подарунку у вигляді пільги при купівлі квартири...”, - йдеться в протоколі.

У документі зазначається, що Лещенко “порушив встановлені законом обмеження щодо одержання подарунку”.

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Козловський повідомив, що протокол є у двох екземплярах, один з яких буде направлений Лещенку.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".

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Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

1 грудня НАЗК заявило про завершення перевірки за фактом придбання Лещенком квартири в Києві та виявило у діях депутата ознаки адміністративного правопорушення. Того ж дня Лещенко назвав неправдивою заяву НАЗК про ознаки адмінправопорушення у придбанні ним квартири.