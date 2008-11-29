В ОДКБ виключають повторення кавказьких подій у Криму

У Організації Договори про колективну безпеку (ОДКБ) виключають повторення кавказьких подій у Криму.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив генеральний секретар ОДКБ Микола БОРДЮЖА

«Щодо Криму це виключено – ніколи цього не буде», - наголосив М.БОРДЮЖА. На його думку, Україні самій потрібно розібратися з тим, що відбувається в Криму у сфері міжнаціональних відносин.

Він відзначив, що до конфлікту на Кавказі дуже багато політичних діячів чекали, коли ж вище політичне керівництво Росії визнає суверенітет Абхазії і Південної Осетії.

«Проте, всі ці роки Росія, навіть коли були зручні для цього ситуації, не йшла на це. Росію змусили піти на цей крок», - вважає М.БОРДЮЖА.