Зюганов: час переглянути безхребетну політику щодо України

Лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ закликає народи Росії і України «піднятися проти політики української влади».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Г.ЗЮГАНОВ заявив у виступі на XIII з`їзді КПРФ сьогодні в Москві.

«Пора переглянути безсистемну і безхребетну політику щодо України. Не можна допустити включення України в НАТО і виходу цього ворожого блоку на лінію Курськ-Дон-Краснодар з перспективою продовження її на Кавказ», - вважає Г.ЗЮГАНОВ.

«Не можна дозволяти українським націоналістам ламати долі мільйонів росіян, які живуть в Україні. Не можна дозволяти їм заганяти народи України в НАТОвське ярмо. Не можна допустити, аби НАТОвський чобіт топтав Севастополь і Крим, Донбас, Харків і Одесу. Упевнений, що ми зможемо підняти народ Росії і України на підтримку такого курсу», - наголосив він.

Лідер КПРФ також розкритикував зовнішню політику Росії. «Кремль продовжував двозначні маневри в іранському питанні, покірно терпів дискримінацію росіян у Прибалтиці і в Україні, демонстрував безпорадність у справах Севастополя і Криму, заговорював домовленості з Білоруссю про створення союзної держави, покірливо вислуховував нотації Євросоюзу», - сказав він.

На думку Г.ЗЮГАНОВА, це не просто промахи російського МЗСу, а цілком певна лінія, що знову чітко проявилася в «Концепції зовнішньої політики», написаної за президентства Володимира ПУТІНА і підписаної Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ 12 липня.

Він відзначив, що демонструючи публіці «громи і блискавки» проти планів включення Грузії і України в НАТО, автори концепції проголосили найважливішим завданням «вести справу до завершення міжнародно-правового оформлення державного кордону Російської Федерації», тобто до остаточного визнання і закріплення результатів злочинної Біловезької змови.