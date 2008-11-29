Кириленко продовжить керувати "Нашою Україною"

В’ячеслав КИРИЛЕНКО фактично керуватиме партією «Народний Союз Наша Україна», незважаючи на обрання головою партії Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам делегат з’їзду партії, народний депутат від НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ.

Він нагадав, що саме В.КИРИЛЕНКО запропонував обрати головою партії В.ЮЩЕНКА, і наголосив, що рішення про структуру керівних органів «Нашої України» буде прийматись на наступному етапі з’їзду партії, який, за його прогнозами, відбудеться через нетривалий час.

А.ПАРУБІЙ наголосив, що В.КИРИЛЕНКО буде обраний або заступником голови партії, або головою ради партії.

«Президент України у своєму виступі зазначав, що надалі фактичне керівництво партією буде здійснюватись В.КИРИЛЕНКОМ, а власне його роль (В.ЮЩЕНКА) буде швидше як ідейного лідера партії. Він зазначив, що тільки так має бути побудована технічна робота – В.КИРИЛЕНКО має бути фактичним, щоденним менеджером, управлінцем партії», - процитував главу держави А.ПАРУБІЙ.

Коментуючи питання, чому було прийнято рішення обрати головою партії Президента України, А.ПАРУБІЙ зауважив, що для НСНУ був дуже важливий момент чіткої ідентифікації приналежності до партії В.ЮЩЕНКА.

«На жаль, в останній період деякі політичні сили почали спекулювати з приводу того, кого підтримує В.ЮЩЕНКО, з ким він насправді працює, і для «Нашої України» було дуже важливим дати цю відповідь», - сказав депутат, додавши, що тепер, коли Президент дав згоду безпосередньо очолити партію, усі подібні спекуляції мають відійти.

«Для суспільства подано чіткий знак, що «Наша Україна» є партією Президента, і Президент очолює тільки одну партію в цій державі, і, відповідно, ми є командою Президента», - зауважив А.ПАРУБІЙ.

Крім того, він повідомив, що у ході наступного етапу з’їзду відбудеться серйозна реорганізація керівних органів партії. Зокрема, рада партії буде суттєво скорочена.

Також А.ПАРУБІЙ зазначив, що на сьогодні у раді партії присутні дуже багато людей, які фактично відійшли від самої партії.