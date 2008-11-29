Політрада НСНУ визначить дату наступного етапу з’їзду

Політрада партії «Народний Союз Наша Україна» найближчим часом визначить дату проведення наступного етапу з’їзду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила народний депутат України (фракція НУ-НС) Ксенія ЛЯПІНА сьогодні журналістам після завершення з’їзду партії.

«З’їзд делегував раді партії право вирішити дату. Ми зараз були не готові призначати - чи на наступну суботу, чи через суботу. Для цього треба погодити графік Президента і все інше», - сказала К.ЛЯПІНА.

Вона повідомила, що у ході наступного етапу з’їзду планується завершити формування складу ради партії. «Зараз ми перенесли питання формування ради партії, ми залишили це на другий етап, щоб погодити покандидатурно з Президентом - головою нашої партії - усі кандидатури», - підкреслила К.ЛЯПІНА.