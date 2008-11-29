Ющенко: крім НСНУ, нема кому подбати про Україну

Партія “Народний Союз Наша Україна” – єдина політична сила, яка послідовно відстоює стратегічні національні пріоритети України та працює над їхньою реалізацією, наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО у своєму виступі на з`їзді НСНУ.

Як повідомляє прес-служба Президента, він заявив: «Я не бачу іншої політичної сили, яка б з такою чіткістю, ясністю і праведністю могла б формулювати і відстоювати національні пріоритети».

Глава держави підкреслив: «Наша Україна» працює не на короткострокові настрої і не женеться за рейтингами. «Ми – партія стратегічних інтересів. Наша політична сила підтримує все, що стосується української незалежності, українських цінностей», – сказав він.

«Фракція повинна бути більш дисциплінованою і консолідованою», – наголосив В.ЮЩЕНКО. «Ми багато втратили, бо послабили партійну дисципліну», – додав Президент.

В.ЮЩЕНКО закликав членів фракції НУ-НС до консолідованої роботи у непростий для країни час. «Головне, щоб ми формували національні пріоритети, навколо них об`єднували прихильників, які можуть конструктивно ставитися до спільної мети. У нас є цінності, які співпадають із цінностями нашої держави. Ми – та сила, яка основу своєї консолідації бачить саме у служінні цим цінностям», – наголосив глава держави.