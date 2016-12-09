Чорновол звинуватила Тимошенко у брехні щодо закону про спецконфіскацію

Про це Чорновол заявила в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1, передає ТСН.

Тимошенко на мітингу 8 грудня заявила, що згідно із цього закону, влада зможе відбирати майно в кожного українця. Чорновол спростовує цю заяву.

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"Юлія Тимошенко продовжила цю фразу тим, що в кожного українця буде відбиратися квартира у разі несплати комунальних послуг. У тексті закону чітко вказується, що "стягненню підлягають кошти у готівковій та безготівковій формі, в національній та іноземній валюті, цінні папери, платіжні документи, банківські метали та дорогоцінне каміння, якщо їх вартість перевищує до 1000 розмірів мінімальної заробітної плати". Тут немає ніяких квартир", - сказала Чорновол.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Верховна Рада України відхилила урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів (№5142).

За законопроект у першому читанні проголосували лише 176 народних депутатів із 308, зареєстрованих у сесійній залі. Опісля депутати кілька разів не підтримали пропозицій щодо направлення законопроекту до профільного комітету для повторної підготовки до першого читання чи на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Зрештою, голова Верховної Ради оголосив, що законопроект відхилено.