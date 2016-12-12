Контактна група не знала про зустріч Савченко з ватажками "Л/ДНР" - прес-секретар Кучми
16:26, 12 грудня 2016Політика
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У Тристоронній контактній групі заявляють, що зустріч депутат Надія Савченко з ватажками бойовиків Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким не була в рамках Мінських переговорів.
Надія Савченко / УНІАН
Про це повідомила речник представника України в тристоронній контактній групі Дарка Оліфер, пише Українська правда.
"Зазначені особи не брали участі в роботі тристоронньої контактної групи і їхня участь не передбачалась", - сказала вона.
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"Про їхню зустріч Тристороння контактна група, перебуваючи в Мінську, дізналася з преси", - додала Оліфер.
Нагадаємо, за даними ряду ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.
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