Контактна група не знала про зустріч Савченко з ватажками "Л/ДНР" - прес-секретар Кучми

16:26, 12 грудня 2016
Політика
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У Тристоронній контактній групі заявляють, що зустріч депутат Надія Савченко з ватажками бойовиків Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким не була в рамках Мінських переговорів.

Надія Савченко / УНІАН

Про це  повідомила речник представника України в тристоронній контактній групі Дарка Оліфер, пише Українська правда.

"Зазначені особи не брали участі в роботі тристоронньої контактної групи і їхня участь не передбачалась", - сказала вона.

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"Про їхню зустріч Тристороння контактна група, перебуваючи в Мінську, дізналася з преси", - додала Оліфер.

Нагадаємо, за даними ряду ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.

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Теги: #бойовики#Мінськ#Савченко