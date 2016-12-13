Засідання у справі екс-"регіонала" Єфремова не може розпочатись четверту годину через зайнятість суддів

Засідання Апеляційного суду Києва у справі екс-лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова не може розпочатися вже 4 години, оскільки судді зайняті в інших справах.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Апеляційного суду Києва, у якому оскаржується продовження запобіжного заходу для Єфремова у вигляді тримання під вартою, що мало розпочатися о 14.00, досі не розпочалося.

Судові розпорядники пояснюють це тим, що слідчі судді зайняті в інших справах.

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Адвокати Єфремова заявляють, що таке затягування – це неповага до учасників процесу.

Також слід зазначити, що сьогодні до команди адвокатів Єфремова мав долучитися ще один захисник із Франції – Максім Сесью.

Нагадаємо, що Єфремову вже вдруге продовжують термін тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб. 24 листопада суд ще раз подовжив йому арешт - до 22 січня 2017 року.

9 грудня прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Єфремова в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації; пособництві в захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області; вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР»; державній зраді - тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.