Захист Єфремова затягує судовий процес, екс-"регіонала" можуть відпустити сьогодні вночі (відео)

Колишній народний депутат від партії регіонів Олександр Єфремов сьогодні у суді заявив, що не брав участі в підготовці та проведенні «референдуму» у Луганській області щодо створення «ЛНР». Про це на своїй сторінці у Twitter написала журналіст «Радіо Свобода» Аліна Швидко.

«Я не брав участі у підготовці та проведенні референдуму в Луганській області», - цитує вона Єфремова.

Єфремов: Я не брав участі у підготовці та проведенні референдуму в Луганській області #Єфремов#Суд — Alina Shvydko (@AShvydko) 24 ноября 2016 г.

При цьому суддя закликає захист екс-«регіонала» не затягувати процес. Адже вчора адвокат Єфремова пояснював позицію захисту 9 годин.

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«Суддя Володимир Карабань закликає захист не цитувати кожну сторінку протоколу, щоб не затягувати процес», - написала журналіст, додавши, що попри відмову у звільненні Єфремова з-під варти, суддя розглядає клопотання прокуратури щодо подальшого його утримання. Як відомо, в разі, якщо екс-нардепу не оберуть запобіжний захід сьогодні, то цієї ночі його зобов'язані звільнити з-під варти.

Клопотання захисту щодо звільнення Єфремова суд відхилив, але продовжує розгляд клопотання прокуратури щодо подальшого його утримання — Alina Shvydko (@AShvydko) 24 ноября 2016 г.

Крім того, у залі суду присутня спостерігач спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також люди у військовій формі із шевронами «Айдар» та «Донбас».

До зали суду прийшли слухачі у військовій формі із шевронами батальйонів "Донбас" та "Айдар" pic.twitter.com/HaF3inUekh — Alina Shvydko (@AShvydko) 24 ноября 2016 г.

Раніше суд відмовив звільняти екс-"регіонала" Єфремова у зв’язку із закінченням терміну тримання під вартою. Крім того, суддя також відхилив клопотання щодо звільнення Єфремова із клітки.

Нагадаємо, 30 липня Єфремова затримали в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував його на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня Печерський райсуд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб, до 24 листопада.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».