Гендиректор музеїв Кремля визнала, що повернення "скіфського золота" Україні є обґрунтованим

Про це заявила генеральний директор Музеїв Московського Кремля Олена Гагаріна у коментарі РІА «Новости».

«У цій ситуації дуже важливо розуміти, що весь музейний фонд – це власність держави, а не майно окремо взятого музею чи іншого закладу культури. Тому в даному випадку, коли предмети було вивезено з території України і належали Україні як державі, це рішення, на мою думку, є цілком обґрунтованим. Всі питання про належність конкретного музею повинні вирішуватися вже після того, як предмети повернулися власникові», - сказала Гагаріна.

Як повідомляв УНІАН, колекцію «скіфського золота» привезли в Амстердам для участі у виставці «Крим: золото і таємниці Чорного моря», яка проходила в період з 6 лютого по 28 травня 2014 року в музеї Алларда Пірсона.

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Колекція налічує 565 експонатів з чотирьох кримських музеїв. Серед експонатів - артефакти із скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від Української держави.

Кримські музеї подали позов у суд Амстердама з вимогою повернути експонати їм.

Сьогодні, 14 грудня, суд Амстердама ухвалив рішення передати колекцію «скіфського золота» Україні.

«Суд вирішив, що кримські артефакти мають бути передані державі Україна, тому що вони є частиною культурної спадщини держави Україна», - йдеться у рішенні суду.