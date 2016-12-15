Відлуння переговорів Савченко з ватажками "Л/ДНР": питання щодо нардепа розгляне комітет Ради з нацбезпеки

Про це секретар Комітету Іван Вінник повідомив у коментарі УНІАН.

За його словами, завтра, 16 грудня, відбудеться закрите робоче засідання Комітету з визначеним раніше порядком денним, згідно з яким розгляд питання щодо Савченко не передбачався. Тим паче, припустив Вінник, на цьому засіданні не буде кворуму, необхідного для ухвалення рішень, зокрема, і рекомендації парламенту розглянути проект постанови щодо виключення Савченко зі складу Комітету.

"Питання Савченко буде перенесене на середу, на наступний тиждень", - сказав він.

На питання, чи на засіданні Комітету йтиметься лише про виключення Савченко зі складу Комітету, Вінник зауважив, що у Комітеті очікують отримати відповідь від Служби безпеки України щодо поїздки депутата до Мінську. "На підставі цієї інформації будемо обговорювати, ухвалювати рішення", - додав секретар Комітету.

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Крім того, Вінник зауважив, що він та кілька колег-депутатів підписали і ще планують підписати проект постанови про виключення Савченко зі складу Комітету. Проект постанови, прогнозує секретар Комітету, буде зареєстровано у парламенті сьогодні-завтра.

Разом з тим народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook повідомив, що "разом з колегами з різних фракцій підписав проект постанови Верховної Ради України про виключення Надії Савченко (фракція "Батьківщина") зі складу Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони". "Наполягатиму, щоб ця постанова була розглянута на найближчому засіданні парламенту", - наголосив він, розмістивши у дописі фото відповідного проекту постанови.

Як повідомляв УНІАН, раніше Комітет ВРУ з питань національної безпеки і оборони звернувся до СБУ щодо інформації про поїздку Савченко до Мінська. Вінник не виключав, що на Комітеті можуть розглянути питання про виключення з його складу Савченко.

Нагадаємо, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким за участю російської сторони. За словами Савченко, зустріч "була спрямована на те, щоби посилити Мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".

У Кремлі підтвердили факт "неофіційних" переговорів із Савченко щодо обміну полоненими, а також назвали переговори України з бойовиками "безальтернативними". У СБУ заявляли, що депутат не інформувала спецслужбу про свій намір виїхати за кордон для проведення перемовин. Президент України Петро Порошенко вважає, що зустрічі Савченко з ватажками бойовиків "ДНР" і "ЛНР" не приносять користі ані їй, ані Україні.