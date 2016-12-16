Порошенко закликав Нідерланди завершити процедури для швидкого набуття чинності угоди щодо асоціації Україна-ЄС

Про це йдеться на сторінці президента Петра Порошенка у Facebook.

"Ми цінуємо зусилля лідерів ЄС з метою досягнення домовленості щодо рішення, яке відкриває шлях для довгоочікуваного завершення Європейським Союзом ратифікації Угоди про асоціацію. Це був вимушений крок, необхідний для досягнення нашої спільної мети, а саме - збереження Угоди про асоціацію з ЄС", - зазначив президент.

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"Нам вдалося відстояти принципову позицію України: не допустити нових переговорів з невизначеною часовою перспективою, не допустити жодних змін до тексту Угоди, рівно як й її повторної ратифікації всіма країнами-членами. Ми закликаємо Нідерланди завершити всі відповідні процедури для забезпечення швидкого набуття нею чинності", - йдеться у повідомленні.

Порошенко також помітив, що тимчасове застосування Угоди вже принесло цілу низку позитивних результатів, що визнано Європейським Союзом.

"Україна очікує на продовження допомоги та підтримки з боку ЄС, включаючи Нідерландів, у подальшій імплементації Угоди, що є стратегічним інтересом для всіх сторін" - підсумував Порошенко.

Як відомо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте має намір в найкоротші терміни запропонувати нідерландському парламенту ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, базуючись на ухваленому на саміті ЄС законодавчо зобов’язуючому рішенні.

Лідери Європейського Союзу погодилися з пропозиціями Рютте, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.