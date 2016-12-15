ЄС досяг компромісу щодо асоціації з Україною: тепер Рютте запропонує парламенту Нідерландів її ратифікувати

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Рютте сказав у четвер в Брюсселі на прес-конференції.

«Базуючись на цьому законодавчо зобов’язуючому рішенні, мій кабінет якомога швидше запропонує парламенту Нідерландів ратифікувати (Угоду про асоціацію - УНІАН)», - повідомив він.

Прем’єр-міністр підтвердив, що на саміті лідери держав та урядів країн ЄС дійшли до законодавчо зобов’язуючого рішення Ради, яке «вирішує всі занепокоєння Нідерландів».

«Це не було просто, це не було приємно. Але це було необхідно, тому що це гарантує, що ЄС може продовжувати формувати єдиний фронт проти дестабілізуючої зовнішньої політики Росії», - наголосив Рютте.

За його словами, рішення встановило, «про що є, а про що не є Угода про асоціацію».

«Після сьогоднішнього рішення не може бути ніякого непорозуміння. Рішення зобов’язуюче для всіх держав-членів ЄС і може бути змінено тільки одностайним погодженням», - наголосив прем’єр Нідерландів.

Рютте перерахував відповідні пункти рішення, які говорять про те, що Угода про асоціацію не є «сходинкою у напрямку до членства ЄС – не зараз і не в майбутньому».

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«Документ не містить гарантій колективної безпеки і не призведе до будь-якої військової співпраці. Також це не дозволяє українцям працювати в ЄС. Україна не отримає ніяких екстра-фондів, базуючись на цій Угоді про асоціацію. І, нарешті, Україна повинна робити все можливе для боротьби з корупцією. Якщо цього не станеться, це буде мати наслідки для продовження Угоди про асоціацію. Досягти домовленостей щодо цього було не легко. Я за це вдячний», - деталізував голова уряду Нідерландів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейська Рада оприлюднила висновки щодо пропозицій прем’єр-міністра Нідерландів, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, призупинену через негативний результат референдуму в Нідерландах.

Зокрема, пропозиції Нідерландів оформлені у вигляду додатку до Угоди.

Європейська Рада наголосила, що рішення, викладене в додатку, є юридично обов’язковим для 28 держав-членів Європейського Союзу й може бути змінено або скасовано тільки за спільною згодою їхніх глав держав і урядів.

Йдеться про те, що відповідне рішення набуде чинності після того, як Королівство Нідерландів ратифікує угоду й Союз її укладе. Якщо ж цього не станеться, то рішення припинить своє існування.