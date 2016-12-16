Клімкін: ухвалення ГА ООН резолюції щодо Криму дозволить Україні позиватися у міжнародні суди проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС повідомив журналістам.

"Ця резолюція дозволить нам і посилатися на неї, наприклад, у міжнародних судах. Дуже важливо використовувати її політично, але насамперед... затягнути до Криму організації системи ООН, затягнути до Криму місію Верховного комісара з прав людини і затягнути до Криму міжнародні гуманітарні організації", - заявив Клімкін.

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При цьому він розповів про складнощі підготовки цієї резолюції та причини, чому деякі країни на Генасамблеї ООН принципово не голосують за документи, які мають відношення до порушення прав людини.

"Складнощі звичайно виникали, оскільки Росія зробила майже все для того, щоб цю резолюцію вбити. Ця резолюція є унікальною, оскільки в ній є два важливі моменти", - наголосив Клімкін.

"Один - це дійсно чітка характеристика того, що відбувається на території окупованого Криму з фундаментальними кричущими порушеннями прав людини. І друге - це міжнародно-правова характеристика, що це є дійсно тимчасова окупація, тобто повторені положення, які в нас були в березневій резолюції 2014 року", - сказав міністр.

За його словами, кілька країн, в тому числі під час дискусії у Нью-Йорку пропонували зробити резолюцію " дещо м'якшою, і тоді вона буде простішою для сприйняття".

"Але це була наша чітка позиція, що ми в ніякому разі не будемо її пом'якшувати, що це має бути справжня резолюція", - додав глава МЗС.

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При цьому Клімкін зауважив, що є деякі країни, які принципово не голосують за резолюції щодо прав людини. Зокрема, йдеться про країни Азії.

"Оскільки вони розуміють, що це є прецедент, і що певно наступна резолюція може стосуватися саме цих країн. Тобто, це не зовсім те, що ми мали в березні 2014 року. Одна справа для деяких країн - це територіальна цілісність України. У багатьох країн є абсолютно чітка послідовна позиція. А інша справа - прийняти і проголосувати за дуже сильну резолюцію щодо порушення прав людини взагалі і порушення прав людини Росією", - зазначив міністр.

Раніше очікувалося, що ця резолюція буде розглянута Генасамблеєю 15 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН була підтримана ініційована Україною резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою. На підтримку резолюції виступили 73 держави, проти голосували 23, 76 утримались.

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Ця резолюція стала першим міжнародним документом, де було вказано, що РФ є державою, яка окупувала українські території. Генасамблея закликала Російську Федерацію як державу-окупанта виконати всі зобов'язання відповідно до норм міжнародного права.

Згідно з текстом документа, Росія має вжити всіх необхідних заходів для того, щоб негайно покласти край усім утискам прав людини стосовно жителів Криму, припинити дискримінаційні заходи і практики, необґрунтовані затримання, катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження, і скасувати все дискримінаційне законодавство.