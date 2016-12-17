У САП анонсували звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу голові ЦВК Охендовському

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі «112 Україна».

«Ми очікували від детективів клопотання про обрання запобіжного заходу. Ми таке клопотання отримали у п’ятницю об 11.00. Детективи клопочуть про обрання йому застави у розмірі інкримінованої суми хабаря на час вчинення злочину – це 1 млн 200 тис. грн», - заявив він.

Читайте такожСправа про "чорну касу" регіоналів: Охендовський прибув на допит до НАБУ (відео)

«Ми зараз це клопотання вивчаємо, я думаю, що в понеділок, власне, звернемося до суду з даним клопотанням», - додав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів низці колишніх і нинішніх високопосадових чиновників, серед яких і голова ЦВК.

Охендовському повідомлено про підозру в одержанні хабарів.