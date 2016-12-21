НАБУ збирає додаткові докази проти Охендовського

НАБУ збирає докази імовірної причетності причетності голови ЦВК Михайла Охендовського до інших справ. Про це повідомив заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, повідомляє "112 Україна".

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"Наразі детективами під процесуальним керівництвом прокурорів збираються додаткові докази можливої причетності Охендовського до інших епізодів. Також триває розслідування великої справи в межах причетності інших осіб до "чорної каси" "Партії регіонів", - заявив Кривенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців, серед яких і голова ЦВК Охендовський.

Прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах. За даними НАБУ, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, становить понад 160 тис. доларів.

Голова ЦВК відкидає всі звинувачення і запевняє, що доведе свою невинуватість і не втікатиме з України.

У середу суд відпустив його під особисте зобов’язання. Передбачається, що підозрюваний повинен з’являтися на виклики до детективів НАБУ, а також без їхнього дозволу не залишати місце проживання. Запобіжний захід є чинним до 13 лютого 2017 року. Сторона обвинувачення заявила, що оскаржуватиме це рішення в апеляційному порядку, оскільки наполягає на іншому запобіжному заході - заставі у сумі 1,292 млн грн.