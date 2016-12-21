Київрада не скасує заборону на продаж алкоголю вночі на "прохання" АМКУ

Київрада не скасовуватиме рішення про заборону продажу алкоголю в нічний час попри те, що Київське обласне відділення АМКУ назвало заборону незаконною, йдеться у сюжеті ТСН.

Радник мера столиці Дмитро Білоцерківець повідомив, що за час заборони, кількість злочинів, скоєних у столиці в стані алкогольного сп'яніння, істотно знизилася.

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А рішення АМКУ Білоцерківець назвав виключно прохання. Втім радник мера наголосив, що Київрада готова повторно ухвалити заборону, якщо АМКУ зажадає оскаржити її в суді.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет визнав рішення Київради про заборону продажу алкоголю в нічний час незаконним. Зазначається, що АМКУ зобов’язав Київраду скасувати таке рішення.

Як повідомляв УНІАН, з вересня у столиці діє заборона на продаж алкогольних напоїв у нічний час – з 23:00 до 8:00 ранку.