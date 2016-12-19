"Глід" косить росіян: У Кремлі вирішили посилити продаж спиртовмісних "ліків"

Про це повідомляє РИА Новости.

Також у Росії хочуть притягнути до відповідальності тих, хто займається реалізацією такої продукції.

"Більше з цим миритися неможливо, і як тільки ці нормативні акти з'являться, необхідно вжити всіх заходів для вилучення відповідних препаратів роздрібної торгівлі, або для того, щоб їх обіг був поставлений під повний контроль", — сказав Медведєв.

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Наголошується, що всі законопроекти щодо посилення обігу алкоголю будуть прийняті найближчим часом. Також в уряді Росії вирішили, що МВС має звернути увагу на ситуацію.

"Тому що дуже часто в регіонах автомати якісь з глодом вішають. Виглядає це зовсім жахливо, особливо маючи на увазі, що це безконтрольно здійснюється в самих різних місцях", — підкреслив прем'єр.

Як відомо, у Росії парфумовані лосьйони та спиртовмісні ліки, які населення використовує не за призначенням, займають до 20% алкогольного ринку.

На даний момент, кількість загиблих від отруєння контрафактним "Глодом" в Іркутську перевищила 30 людей, більше 40 госпіталізовано.

Жителі мікрорайону вживали дешевий "концентрат для прийняття ванн" як алкогольну продукцію. Ціна в місцевих магазинах становить близько 40 рублів за пляшку. У місті виявили більше ста точок збуту сурогатного "Глоду".