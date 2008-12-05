Блок Черновецького планує поширити свій вплив на Кіровоградщину

Блок Черновецького планує до кінця цього року відкрити в Кіровоградській області 8 громадських приймалень, щоб мати можливість втілювати в регіонах модель соціального захисту населення, яка діє в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Кіровограді повідомив голова Християнсько-демократичної партії України, що входить до складу Блоку Черновецького, Кирило ПОЛІЩУК.

«Є бажання розширити доступ до електорату, працювати для людей в інших регіонах. Позитивні здобутки команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вже відчули кияни, тепер наша мета – стати загальнонаціональною силою», повідомив К.ПОЛІЩУК, коментуючи відкриття приймальні в Кіровограді.

За його словами, Християнсько-ліберальна та Християнсько-демократична партії України домовились про спільну участь у наступних виборах, не важливо, чи місцевих, чи парламентських.

«У кожній приймальні працюватиме фаховий юрист, який безкоштовно даватиме людям допомогу, наприклад, в оформленні судових позовів. Незабаром приймальні Блоку Черновецького з’являться в кожному районному центрі Кіровоградщини і виконуватимуть функції на зразок тих, що працюють в столиці», - зазначив К.ПОЛІЩУК.