Луценко про роботу в 2017 році: "У нас будуть гарячими січень і лютий, це я вам точно обіцяю"

16:50, 21 грудня 2016
Політика
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко відмовився прогнозувати, яким буде політичний сезон в 2017 році, однак зазначив, що перші два місяці будуть "гарячими".

REUTERS

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

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"Коли я вступав на посаду, я зробив собі за правило, хоча не завжди так виходить, менше прогнозувати - більше звітувати за результатами. У нас будуть гарячими січень і лютий. Це я вам точно обіцяю. А от прогнози, нехай вам дають інші люди", - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко попросив журналістів не робити зайвих сенсацій.

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Теги: #Луценко#ГПУ#генпрокурор