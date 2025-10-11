Ця зміна викликала хвилю критики в мережі.

Канадський лоукостер WestJet почав брати додаткову плату з пасажирів за можливість відкинути спинку сидіння. Про це повідомляє New York Post.

Зазначається, що WestJet запроваджує нову схему посадкових місць. У літаках авіакомпанії з'являться три класи комфорту: 12 місць з "преміум-кріслами" з регульованою спинкою і підголівником, 36 місць зі збільшеною зоною для ніг, а також стандартний економ. Тільки на місцях найдорожчого класу з'явиться можливість відкинути спинку сидіння.

Представник WestJet Саманта Тейлор у розмові з журналістами запевнила, що ця зміна покликана забезпечити можливість людям з обмеженим бюджетом користуватися послугами компанії. За її словами, нова схема сидінь "створена з турботою про кожен бюджет".

Проте ця зміна викликала хвилю критики в мережі. Деякі експерти в галузі також не підтримують це рішення.

"Фантазія авіакомпаній не перестає мене дивувати: вони якимось чином створюють у людей враження, що вони отримують більше, переплачуючи. Але зараз ситуація виглядає так: ви платите більше, щоб отримати те, що у вас уже є", - заявив журналістам професор авіації в Університеті Макгілла Джон Градек.

Як відкинути спинку крісла в літаку і не посваритися з іншими пасажирами

Раніше експертка з етикету Діана Готтсман із Protocol School of Texas розповіла, у яких випадках доречно відкидати своє крісло назад у літаку. Вона пояснила, як зробити це так, щоб не спровокувати сварку.

Готтсман закликала людей бути шанобливими до інших пасажирів. Вона зазначила, що перед тим, як відкинути спинку крісла назад, варто сказати про це пасажиру позаду.

Крім того, раніше мандрівниця з ніком clareduggan1982 у TikTok поділилася лайфхаком, який має завадити пасажиру, який сидить спереду, відкинути спинку свого крісла. Для цього достатньо поставити на столик перед собою тубус від чіпсів Pringles.

Втім, думки користувачів з цього приводу розділилися. Багатьом коментаторам ця ідея не сподобалася.

