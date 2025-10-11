Відомо, що Україна має отримати від Європейського Союзу позику розміром 140 млрд євро.

Фінансові гарантії, які члени Європейського Союзу, швидше за все, повинні будуть надати для покриття репараційного кредиту Україні, не мають враховуватися в їхніх цілях щодо дефіциту та боргу. Про це заявив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

Відомо, що Європейська комісія висунула план використання заморожених російських активів для надання Україні позики розміром 140 млрд євро. Позика буде погашена лише після того, як Україна отримає від Росії репарації за збитки, які були завдані під час повномасштабної війни.

Тому міністри фінансів ЄС обговорили позику в п'ятницю, а Домбровскіс заявив, що міністр економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті та інші підняли питання про гарантії.

За словами європейського комісара, згідно з викладеним планом, за яким ЄС утримуватиме російські активи доти, доки РФ не виплатить репарації, гарантії фактично не мають бути задіяні.

Водночас статистичне агентство ЄС Євростат має підтвердити, що це не вплине на рівень дефіциту та боргу, коли буде готовий конкретний план.

Домбровскіс також додав, що Комісія вивчає, як забезпечити, аби поновлення санкцій проти Росії не могло заблокуватися одним або кількома членами ЄС. Відомо, що рішення про санкції вимагають одностайності у блоці.

"Комісар посилався на оцінку МВФ, згідно з якою Україна має дефіцит фінансування в розмірі 60 млрд доларів на 2026 і 2027 роки, не враховуючи військову підтримку, і зазначив, що підтримка України буде обговорюватися міністрами G7 на щорічних засіданнях Світового банку та МВФ у Вашингтоні наступного тижня", - підкреслили у Reuters.

Домбровскіс зауважив, що ЄС не хоче, аби інші члени G7 гарантували кредит ЄС, а щоб вони застосовували схожі механізми щодо заморожених активів на своїх територіях. Він наголосив, що Велика Британія та Канада висловили зацікавленість у тому, аби наслідувати європейську модель.

"Російський центральний банк раніше підтвердив, що має близько 300-350 мільярдів доларів активів, заморожених на Заході. Більшість заморожених активів знаходиться в Європі, і багато з них вже досягли терміну погашення і перетворилися на готівку, що зберігається в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear. Бельгія заявила, що інші члени ЄС повинні розділити ризик надання кредиту Україні", - підсумували у виданні.

Заморожені активи РФ - останні новини

Як писав УНІАН, раніше три європейські країни домовилися передати заморожені активи РФ на підтримку ЗСУ. Йдеться про Францію, Німеччину та Велику Британію.

"Ми готові рухатися в напрямку скоординованого використання вартості заморожених російських суверенних активів для підтримки збройних сил України і, таким чином, привести Росію до столу переговорів. Ми прагнемо зробити це у тісній співпраці зі Сполученими Штатами Америки", - зазначили у заяві прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Також повідомлялось, що Єврокомісія представила план, як можна використати заморожені активи Росії. За словами журналістів, це може відбутися без їхньої конфіскації, що є "червоною лінією" для багатьох столиць і Європейського центрального банку.

