Експерт пояснив, чому поки що немає вирішення кризи на Донбасі

08:29, 19 грудня 2016
Війна
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Поки вирішення кризи на Донбасі немає, тому що Росія задоволена поточною ситуацією, оскільки це послаблює Україну.

Німецький експерт не бачить поки рішення кризи на Донбасі / dn.vgorode.ua

Про це в інтерв'ю Апострофу розповів голова програми для Східної Європи, Росії та Центральної Азії в Німецькій раді зовнішньої політики Штефан Майстер.

"Здається, і Заходу вигідно заморозити цей конфлікт, що, на мою думку, не є позитивним рішенням, адже тоді Україна постійно буде мати "сіру зону" на своїй території", - вважає він.

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Також експерт переконаний, що потрібно розділити деякі гострі питання з Росією від переговорів у Мінському форматі й спробувати досягти успіхів в інших сферах, які теж можуть вплинути на ситуацію на Донбасі.

"Одним з таких є справжні реформи в Україні. Але оскільки довкола конфлікту нічого не змінюється, то я не бачу прогресу. Росія з нетерпінням очікує кращого угоди з ЄС і також задоволена тим, що, швидше за все, позиція США в цьому питанні ослабне, і сподівається, що Трамп і наступні вибори у Франції зіграють їм на руку", - підсумував він.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що за перші десять днів можливої повномасштабної війни з Росією Збройні сили України можуть втратити 10-12 тисяч осіб.

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Теги: #Донбас#криза#вирішення