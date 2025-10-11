Колишній генсек розповів, що терпець у Байдена увірвався тоді, коли Зеленський вимагав від НАТО чітко визначити майбутнє України в альянсі.

Колишній президент США Джо Байден називав українського колегу Володимира Зеленського "скалкою в дупі".

Про це йдеться в мемуарах колишнього генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він зазначив, що так Байден назвав Зеленського в червні 2023 року на саміті НАТО, перед яким український президент вимагав чітких формулювань щодо перспектив України в НАТО. Столтенберг зазначив, що така ситуація сильно дратувала Байдена.

Ексгенсек зазначив, що пункти щодо України в підсумковій декларації узгоджувалися з українською стороною заздалегідь. "Тому нас застала зненацька подія першого дня саміту. Дорогою до Вільнюса Зеленський опублікував у Twitter пост із різкою критикою НАТО. Він назвав "абсурдним" те, що альянс не надав графік ні щодо запрошення України до НАТО, ні щодо її членства", - пригадав Столтенберг.

З огляду на цю репліку Зеленського кілька країн-членів НАТО висловили бажання піти на зустріч українцям.

"Американці ж були роздратовані, і деякий час були готові викреслити все, що стосувалося підтримки України. Байден, який сидів поруч зі мною, нахилився і сказав: "Як кажуть в Америці, він - скалка в дупі"", - повідомив колишній генсек НАТО.

Пізніше Зеленський звинувачував НАТО в бездіяльності та вимагав збільшення військової допомоги.

"Ми багато працювали над проблемою пошуку правильного балансу нашої допомоги Україні. Було важко визначити межу. Чи зайшли ми занадто далеко у своїй допомозі зброєю, чи ми зробили занадто мало? І де проходила межа для Путіна?" - написав у мемуарах Столтенберг.

Крім того, Столтенберг згадав про початок широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і зазначив, що в НАТО вважали, що війна довго не затягнеться.

"Загальна думка була такою: Київ впаде впродовж кількох днів, а решта України - за кілька тижнів", - розкрив точку зору НАТО екс-генсек.

Але, як зазначив він, коли 24 березня керівництво НАТО зібралося на позачерговий саміт, уже було зрозуміло, що перемога росіянам не дістанеться легко.

За словами Столтенберга, саме він підштовхнув Зеленського до перемовин із РФ і до згоди на зупинку війни по лінії фронту.

"Коли я вперше натякнув на "фінське рішення" війни в Україні, Зеленський категорично відкинув ідею поступки будь-яких територій. Але з часом він став менш зневажливо ставитися до цієї ідеї і висунув умову - в обмін на членство в НАТО", - повідомив у своїй книзі Столтенберг.

Також екс-генсек НАТО згадав свою зустріч 10 років тому з колишнім держсекретарем США Генрі Кіссінджером.

"Захід повинен зрозуміти, що для РФ Україна ніколи не була просто якоюсь країною. Історія Росії починається в Києві. Деякі з найважливіших битв за свободу Росії відбувалися на українській землі", - сказав тоді Кіссінджер спокійним, але рішучим голосом.

Як розповів Столтенберг, Кіссінджер був проти членства України в НАТО. Його турбувало, що Україну хитало в протилежні сторони - чи то вона йде на Схід, чи то на Захід. Екс-держсекретар вважав, що Україна взагалі мала б стати мостом між Сходом і Заходом. А ще він вважав, додав Столтенберг, що "Україна для Росії важливіша, ніж для Заходу. Тому він закликав до обережності".

Мемуари західних політиків

Минулого року вийшли мемуари ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, у яких вона спробувала розповісти про своє бачення того, чому Європа прийшла до великої війни.

Також вона розповіла, як перешкоджала швидкому вступу України до НАТО 2008 року, оскільки боялася військової відповіді з боку Володимира Путіна.

