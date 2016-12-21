Кабмін підтримав призначення Максима Степанова головою Одеської ОДА
17:06, 21 грудня 2016Політика
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Кабінет міністрів України схвалив рішення про призначення Максима Степанова головою Одеської обласної державної адміністрації.
Кабмін підтримав призначення Максима Степанова / tsn.ua
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.
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"Про призначення Степанова Максима Володимировича головою Одеської обласної державної адміністрації за результатами конкурсного відбору", - сказав перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Михеіл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймав з травня 2015 року.
9 листопада президент звільнив Саакашвілі з посади керівника Одеської облдержадміністрації.
30 листопада Порошенко оголосив конкурс на вакантну посаду голови Одеської ОДА.
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