Кабмін підтримав призначення Максима Степанова головою Одеської ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

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"Про призначення Степанова Максима Володимировича головою Одеської обласної державної адміністрації за результатами конкурсного відбору", - сказав перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Михеіл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймав з травня 2015 року.

9 листопада президент звільнив Саакашвілі з посади керівника Одеської облдержадміністрації.

30 листопада Порошенко оголосив конкурс на вакантну посаду голови Одеської ОДА.