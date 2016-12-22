Журналіст розповів про розкішний корпоратив фіскальної служби на тисячу осіб (фото)

Про це на свої сторінці у Facebook написав журналіст Дмитро Гнап.

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"Війна, бюджет, Приватбанк... А от подивіться: люди гуляють. …Державна фіскальна служба з розмахом зафігачила корпоратив. Зняли цілий павільйон на ВДНГ. Їдло було від "Міровой карти". Розваги: шоу "Вартові мрій", виступи поп-зірок. Гуляло близько 1 тисячі працівників ДФС. Ще раз: одна тисяча гостей. Прикиньте так собі витрати. Особисто Насіров відкривав свято. Все в кращих ненажерливих традиціях Клименка", - зазначив журналіст.

Окрім того, Гнап анонсував оприлюднення подробиць корпоративу держслужбовців найближчим часом.