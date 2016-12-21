У Держдепартаменті США звинуватили Росію в останньому загостренні ситуації на Донбасі

Про це речник Держдепартаменту Джон Кірбі сказав під час щоденного брифінгу у Вашингтоні.

«Сполучені Штати глибоко стурбовані нещодавнім спалахом насильства на сході України. Упродовж останніх двох днів шістьох українських військовослужбовців було вбито і 33-х поранено, і російсько-сепаратистські сили намагалися захопити додаткову українську територію, це є найвищим показником втрат у живій силі, який ми бачили з червня 2015 року», – наголосив Кірбі.

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«Це є виразним порушенням зобов’язань відповідно до Мінських угод. Знову ж таки, ми закликаємо Росію використати значний вплив на сепаратистів, щоби зупинити насилля та дозволити спостерігачам ОБСЄ мати повний і необмежений доступ», – наголосив речник Держдепартаменту.

Він сказав, що Сполучені Штати рішуче підтримують зусилля Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо ведення переговорів із повторного встановлення режиму припинення вогню, що повинно дозволити всім українцям з обох сторін лінії зіткнення жити в більш безпечних умовах.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня о 10.30 на Світлодарському напрямку терористичні угруповання силами трьох штурмових груп чисельністю по 3-5 чоловік здійснили спробу прорвати оборону українських військових.