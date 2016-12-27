Адвокат Януковича викликав до суду поліцію, щоб зафіксувати "порушення прав" екс-президента

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час засідання суду адвокат викликав поліцію, щоби зафіксувати, на його думку, порушення прав його підзахисного.

Воно полягає в тому, вважає Сердюк, що суд неправомірно відмовив Януковичу в дистанційному допиті, або ж у виїзді до нього в Ростов слідчих Генеральної прокуратури. Поліцейські прийняли заяву Сердюка.

Крім того, у ході судового засідання адвокат Януковича заявив відвід судді Ірині Литвиновій.

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У свою чергу, прокурор Руслан Кравченко заявив журналістам, що слідчі прокуратури готові виїхати на російсько-український державний кордон, щоби там зустріти Януковича та гарантувати безпеку його доправлення до зали судових засідань.

Наразі в судовому засіданні перерва. Очікується, що після неї буде розглянуто клопотання обвинувачення щодо початку заочного судового процесу над Януковичем, що підозрюється в державній зраді.