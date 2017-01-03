Клімкін та Курц побачили наслідки російської агресії у Виноградному (фото)

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України у Twitter.

На світлині, оприлюдненій відомством, видно, як глави МЗС України та Австрії перебувають на подвір'ї приватної садиби біля дерев'яного будинку із вибитими шибками.

Наслідки рос агресії, с.Виноградне Дон обл/Consequences of #RussianAggression, village of Vynogradne #Donetsk region pic.twitter.com/4boZmcPzXB — MFA of Ukraine

У повідомленні МЗС уточнило, що пошкоджений будинок є свідченням російської агресії у Виноградному.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Клімкін і Курц відвідують Донеччину. За даними українського МЗС, метою поїздки є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою воєнною агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участю австрійських гуманітарних організацій.

Клімкін та Курц обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ у 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту всередині та навколо України, у тому числі щодо розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу СММ ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей.