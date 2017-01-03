Клімкін та Курц побачили наслідки російської агресії у Виноградному (фото)

15:53, 03 січня 2017
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц ознайомилися з наслідками обстрілу у селі Виноградне Донецької області.

МЗС зазначило, що пошкоджений будинок є свідченням російської агресії у Виноградному / twitter.com/mfa_ukraine

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України у Twitter.

На світлині, оприлюдненій відомством, видно, як глави МЗС України та Австрії перебувають на подвір'ї приватної садиби біля дерев'яного будинку із вибитими шибками.

У повідомленні МЗС уточнило, що пошкоджений будинок є свідченням російської агресії у Виноградному.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Клімкін і Курц відвідують Донеччину. За даними українського МЗС, метою поїздки є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою воєнною агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участю австрійських гуманітарних організацій.

Клімкін та Курц обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ у 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту всередині та навколо України, у тому числі щодо розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу СММ ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей.

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Теги: #Донбас#Клімкін#Курц