Клімкін з новим головою ОБСЄ поїхали з візитом на Донеччину (фото)
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц вирушили до Маріуполя.
Про це повідомляє МЗС України в Twitter.
«Клімкін та Курц по дорозі до м. Маріуполь, Донецька область», – йдеться в повідомленні.
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Раніше у МЗС зазначили, що Клімкін і його австрійський колега зустрілися в Дніпровському міжнародному аеропорту.
Як відомо, Клімкін та Курц 3–4 січня відвідають Донеччину й обговорять розгортання озброєної поліцейської місії організації на Донбасі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, метою візиту в Донецьку область є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою воєнною агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участю австрійських гуманітарних організацій.
Клімкін та Курц обговорятьзусилля австрійського головування в ОБСЄ у 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту всередині та навколо України, у тому числі щодо розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей.