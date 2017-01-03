Клімкін з новим головою ОБСЄ поїхали з візитом на Донеччину (фото)

Про це повідомляє МЗС України в Twitter.

«Клімкін та Курц по дорозі до м. Маріуполь, Донецька область», – йдеться в повідомленні.

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Раніше у МЗС зазначили, що Клімкін і його австрійський колега зустрілися в Дніпровському міжнародному аеропорту.

Як відомо, Клімкін та Курц 3–4 січня відвідають Донеччину й обговорять розгортання озброєної поліцейської місії організації на Донбасі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, метою візиту в Донецьку область є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою воєнною агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участю австрійських гуманітарних організацій.

Клімкін та Курц обговорятьзусилля австрійського головування в ОБСЄ у 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту всередині та навколо України, у тому числі щодо розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей.