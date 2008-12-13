В Ужгороді відкрили «давно потрібний місту» суд

В Ужгороді відкрито Третейський суд.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Третейського суду Василь ГОТРА, додавши, що досі обласний центр Закарпатської області залишався єдиним в Україні без такого суду.

За його словами, Третейський суд розглядатиме основні цивільно-правові відносини між фізичними і юридичними особами - суперечки, що випливають із договорів купівлі-продажу, дарування, обміну, оренди, підряду, послуг, страхування, доручення, комісії, факторингу, спільної діяльності, позики, кредиту, застави та інших цивільно-правових і господарських договорів.

Розгляд справ триватиме від 5 днів до 2 місяців

В.ГОТРА також повідомив, що такі рішення є обов’язковим і не оскаржуються, тобто сторонам не доведеться вести тривалі судові тяжби у кількох судових інстанціях.

Послуги Третейського суду платні.

Наразі у штаті Третейського суду Ужгорода 18 осіб, арбітрів набиратимуть за контрактом.

Заступник міського голови Ужгорода Володимир ХИМИНЕЦь під час відкриття суду заявив, що Третейський суд допоможе розвантажити міськрайонний та господарський суди. «Така нова юридична інституція, як Третейський суд, потрібна була місту давно», – додав він.