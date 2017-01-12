НАБУ розслідує факт незаконного збагачення ще одним народним депутатом

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

«Детективи Національного антикорупційного бюро України зареєстрували чергове кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення народним депутатом (ст.368-2, ч.3 Кримінального кодексу України). Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня за результатами аналізу даних, наведених у його е-декларації», - поінформували у відомстві.

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Загалом, зауважили в НАБУ, детективи зареєстрували 22 кримінальних провадження за результатами аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях, які стосуються дій 21 особи: 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади.

Разом з тим у відомстві не назвали прізвища осіб, щодо яких проводиться розслідування.

В НАБУ нагадали, що відомості про перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях були внесені до ЄРДР 17 листопада 2016 року.