Перевірка е-декларацій чиновників: НАБУ розпочало три нових розслідування
Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування ще трьох кримінальних проваджень за фактами декларування недостовірної інформації (ст.366–1 Кримінального кодексу України) народним депутатом та головами районних державних адміністрацій.
Як повідомляє прес-служба НАБУ, відомості про кримінальне правопорушення стосовно народного депутата внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів інформаційно-аналітичного дослідження управління аналітики та обробки інформації НАБУ.
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Інформація стосовно подання завідомо недостовірних відомостей у декларації головою однієї з районних державних адміністрацій, а також щодо умисного неподання е-декларації іншим головою райдержадміністрації внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяв однієї з громадських організацій.
Нагадуємо, що 17 листопада Бюро зареєструвало перші три кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення (ч. 2 та ч. 3 ст. 368–2 КК України) на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях. Два провадження відкриті стосовно народних депутатів України й одне – представника судової гілки влади.
У грудні НАБУ розпочало розслідування ще сімох кримінальних проваджень. Досудове розслідування триває.