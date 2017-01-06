Перевірка е-декларацій чиновників: НАБУ розпочало три нових розслідування

Як повідомляє прес-служба НАБУ, відомості про кримінальне правопорушення стосовно народного депутата внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів інформаційно-аналітичного дослідження управління аналітики та обробки інформації НАБУ.

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Інформація стосовно подання завідомо недостовірних відомостей у декларації головою однієї з районних державних адміністрацій, а також щодо умисного неподання е-декларації іншим головою райдержадміністрації внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяв однієї з громадських організацій.

Нагадуємо, що 17 листопада Бюро зареєструвало перші три кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення (ч. 2 та ч. 3 ст. 368–2 КК України) на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях. Два провадження відкриті стосовно народних депутатів України й одне – представника судової гілки влади.

У грудні НАБУ розпочало розслідування ще сімох кримінальних проваджень. Досудове розслідування триває.