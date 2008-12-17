Серед загиблих в автокатастрофі в Ізраїлі є українка

Серед загиблих 16 грудня внаслідок падіння у прірву автобуса поблизу ізраїльського міста Ейлат, який перевозив російських туроператорів, виявлено громадянку України (постійне місце проживання - Санкт-Петербург).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС з посиланням на Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі, консульська установа встановила контакт з рідними загиблої.

Посольству України в Державі Ізраїль дано доручення надати всебічне сприяння і допомогу в організації відправки тіла загиблої громадянки України. У даний час вирішується питання щодо місця її поховання.

Справа перебуває на контролі у Посольстві України в Ізраїлі, Генконсульстві України в Санкт-Петербурзі та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня в Ізраїлі автобус з туристами з Росії перекинувся і впав у прірву на трасі між Міцпе-Рамоном і Ейлатом. 30 осіб загинули.