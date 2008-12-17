У Ющенка розвідали, що Тимошенко пише два бюджети: різниця - 86 мільярдів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний тим, як уряд готує проект державного бюджету на 2009 рік, зокрема тим, що розглядаються два варіанти законопроекту, макропоказники яких дуже різняться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

«Велике занепокоєння Президента викликає наявність фактично двох проектів бюджету, які кардинально і принципово відрізняються», - сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що один з проектів роздавався членам Кабміну «в якомусь таємному режимі» і таким же чином обговорювався. «Цей проект передбачає реальнішу ситуацію, але чомусь не публічну, і різниця цього бюджету з тим, який подавався у вересні, по доходах становить понад 86 млрд. грн.», - сказав представник Секретаріату Президента.

Разом з цим Р.ЖУКОВСЬКИЙ зазначив, що до цього документа є ряд питань - в ньому передбачено 250 млн. грн. виплат на погашення заборгованості вкладникам Ощадбанку. Однак дохідна частина цього варіанту документа цілком реальна, додав він.

Також питання у Секретаріату Президента викликає й те, що в Кабміні обговорюється два варіанти прогнозу ВВП. Один на рівні падіння на 5%, другий на рівні зростання 0,4%. При цьому в Секретаріаті реальним називають показник спаду зростання ВВП на 5%.

Разом з цим Р.ЖУКОВСЬКИЙ зазначив, що Кабмін готує проект держбюджету, виходячи з курсу 1 долл./7,5 грн.

Р.ЖУКОВСЬКИЙ також зазначив, що вважає за неможливе на сьогодні брати за основу вересневий варіант проекту держбюджету 2009 року і допрацьовувати його з урахуванням нинішньої ситуації у зв`язку з тим, що в цьому разі документ доведеться фактично складати наново.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд має намір найближчим часом підготувати проект державного бюджету на 2009 рік.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що бюджет базуватиметься на “складних” макропоказниках, які були розроблені з урахуванням негативного впливу світової кризи на українську економіку.

Сьогодні, 17 грудня, народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що проект державного бюджету України на 2009 рік уже завтра знаходитиметься у Верховній Раді України і розглядатиметься профільним комітетом.

Він також сказав, що документ може бути винесений на голосування вже у п`ятницю, 19 грудня.

Тим часом Кабмін на сьогоднішньому засіданні не розглядав питання про затвердження проекту державного бюджету на 2009 рік.

Як повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, було прийняте рішення перенести розгляд документа на наступне засідання уряду.