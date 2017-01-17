Порошенко прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави виступить з промовою під час сесії "Рух на Схід: посилення європейського сусідства", візьме участь у засіданні світових економічних лідерів "Чуйне та відповідальне лідерство в багатополярному світі" і дебатах "Новий договір для Європи".

Читайте такожПорошенко таки проігнорує український сніданок Пінчука у Давосі

У ході роботи форуму Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних організацій, а також з президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня у швейцарському Давосі відкривається 47-й за рахунком Всесвітній економічний форум.