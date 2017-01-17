Порошенко прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі
10:24, 17 січня 2017Політика
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Президент України Петро Порошенко прибув до Швейцарії, де візьме участь у 47-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Охоронець прогулюється за межами конгрес-центру щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі. 2017 рік / / REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави виступить з промовою під час сесії "Рух на Схід: посилення європейського сусідства", візьме участь у засіданні світових економічних лідерів "Чуйне та відповідальне лідерство в багатополярному світі" і дебатах "Новий договір для Європи".
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У ході роботи форуму Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних організацій, а також з президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами.
Як повідомляв УНІАН, 17 січня у швейцарському Давосі відкривається 47-й за рахунком Всесвітній економічний форум.
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