МЗС про слова Ле Пен щодо Криму: вони є нікчемними з історичної і правової точок зору

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі МЗС.

Франція та уся міжнародна спільнота висловили підтримку територіальній цілісності України і засудили незаконну окупацію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та Севастополя і серйозні порушення прав людини на окупованих територіях, нагадують у МЗС.

Як заявляють у зовнішньополітичному відомстві, підтримка окупації Криму та визнання його анексії – це не лише зневажання Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, але й стимулювання держави-окупанта до подальших злочинних дій стосовно місцевого населення.

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У МЗС впевнені, що висловлювання будь-якого відповідального політика і кандидата на пост президента мають ґрунтуватися на повазі до міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності інших держав, а не служити інтересам третьої сторони, яка здійснює політику агресії та окупації.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною. «Я абсолютно не вважаю, що анексія була незаконною: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії», - сказала вона в інтерв'ю BFMTV.

МЗС України висловило обурення у зв'язку з висловлюванням Ле Пен.

У Службі безпеки України не виключили встановлення Ле Пен заборони на в'їзд в Україну через її заяви щодо Криму. Пізніше в СБУ заявили, що направили до МЗС листа для узгодження заборони на в'їзд в Україну французького політика.

Сьогодні, 17 січня, в інтерв'ю російській газеті «Известия» Ле Пен знову пообіцяла в разі перемоги на виборах визнати Крим російським. «Після референдуму, який показав згоду народу приєднатися до Росії, я також визнаю Крим частиною РФ. Приналежність Криму до України була лише адміністративним питанням радянських часів, півострів ніколи не був українським», - сказала Ле Пен. «Я шкодую про те, що референдум, організований для демонстрації волевиявлення народу півострова, не сприйнятий у міжнародному співтоваристві і ООН», - підкреслила вона.