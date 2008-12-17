Черномирдін відкидає можливість претензій на Крим

Надзвичайний і Повноважний посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН заперечує можливість висунення Росією територіальних претензій на Крим.

"Не треба все на купу валити, змішуючи словесну тріскотню і закони! Не вистачало ще кордони переносити! Боронь Боже ще в цьому загрузнути!", - заявив В.ЧЕРНОМИРДІН в інтерв`ю газеті "Аргументы и факты" (№51), відповідаючи на репліку журналіста про те, що деякі російські політики закликають запустити процедуру повернення Криму.

При цьому посол РФ відзначив: "Дуже дорога ця земля, полита кров`ю наших солдатів. І жалко, що деякі політики навчилися лише паркани городити між українським і російським народами. Тоді як їдеш по Європі - і лише за покажчиками розумієш, де ти: у Франції або в Італії".