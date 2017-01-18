"Без змін та зволікань": представництво ЄС закликає Раду ухвалити всі закони щодо децентралізації

Про це йдеться у заяві Представництва ЄС щодо децентралізаційних законопроектів, розміщеній у Facebook.

Як нагадали європейські дипломати, цього четверга, 19 січня, Верховна Рада розглядатиме три законопроекти щодо децентралізації (№№ 4772, 5520, 2489).

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"Ці закони є необхідними для доповнення та покращення чинного законодавства. Вони також служать передумовою успішного продовження реформи децентралізації, яка, у свою чергу, є важливою для подальшого соціального та економічного розвитку України", - йдеться у заяві.

"Ухвалення цих законів стане додатковим стимулом для закордонних донорів - у їхньому числі і ЄС - надалі підтримувати реформу децентралізації, надавати необхідні кошти та ділитись досвідом", - наголосили дипломати.

"Представництво ЄС в Україні закликає депутатів Верховної Ради ухвалити ці законопроекти без жодних подальших правок, оскільки зволікання можуть загальмувати процес здійснення реформ. Важливо, аби реформи у цій ключовій сфері продовжувались та успішно завершились, без жодних протиріч та затримок", - наголосили в Представнцтві Євросоюзу.