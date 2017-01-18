"Путін забере все": Іслямов про наслідки "плану" Савченко щодо "здачі" Криму

Про це заявив засновник кримськотатарского телеканалу АТР та ініціатор блокади Криму Ленур Іслямов, передає ТСН.

"Чути це було наскільки смішно, настільки і боляче. Це категорично неприйнятно. Ми не сприймаємо такі заяви серйозно. Адже без Криму не буде України. І це не просто слова. Віддавши Путіну хоч одну п'ядь української землі, ви ніколи не отримаєте назад всю Україну. Путін забере все", - наголосив він.

Іслямов також висловив припущення, що Савченко озвучує не свої ідеї, а якихось радників. Адже, за його словами, не може такого сказати людина, яка "була в АТО і чула, як росіяни принижують та вбивають українців".

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Також ініціатор блокади Криму прокоментував й пропозиції олігарха Віктора Пінчука, які той висловив у скандальній статті для Wall Street Journal, зокрема про те, що треба "забути" про Крим на 15 років і провести для бойовиків вибори.

"І з приводу Пінчука, і Медведчука, і всіх інших - це настільки для мене зрозумілі речі. Ми в Криму все це вже чули, тільки від адептів "русского мира", які нам розповідали, як було б добре кримським татарам, якби вони відмовилися від своєї прив'язки до України", - додав Іслямов.

Як повідомляв УНІАН, раніше Савченко в ефірі одного з телеканалів заявила, що звільнення Донбасу мирним шляхом можливо тільки через тимчасову відмову від Криму.