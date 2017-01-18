Порошенко на зустрічі із віце-президентом Єврокомісії вкотре нагадав про важливість ухвалення рішення щодо "безвізу" для українців

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом та главою європейської дипломатії, віце-президентом ЄК Федерікою Могеріні наголосив на необхідності якнайшвидшого ухвалення Євросоюзом рішення про надання українцям безвізового режиму.

Як повідомили у прес-службі президента, зустріч відбулась сьогодні у Давосі.

Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого ухвалення рішення про надання українцям безвізового режиму.

Глава держави також висловив вдячність за послідовну підтримку України з боку Європейського Союзу у макроекономічній стабілізації та реалізації соціально-економічних реформ.

Читайте такожУ Європарламенті закликали головуючу в ЄС Мальту надати Україні "безвіз"

Своєю чергою Домбровскіс позитивно оцінив останні кроки української влади, спрямовані на стабілізацію державних фінансів. Зокрема, він привітав вчасне схвалення збалансованого державного бюджету на 2017 рік, оздоровлення банківської системи, а також продовження ефективної співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

15 грудня 2016 року Європарламент ухвалив пропозиції стосовно механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами. Це рішення ще має затвердити Рада ЄС.

На сайті Європарламенту орієнтованою датою розгляду «безвізу» для України було вказано 3 квітня 2017 року, потім цю дату прибрали.