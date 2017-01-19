На сесії ПАРЄ буде заслухано доповідь Моніторингового Комітету про ситуацію в Україні - депутат

Про це заявив голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Володимир Ар’єв, повідомляє прес-служба БПП.

Він зазначив, що готує доповіді для представлення на сесії ПАРЄ, яка відбуватиметься 23-27 січня в Брюсселі.

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«Я представляю доповідь про атаки проти медіа та журналістів в Європі, а також є співдоповідачем по боротьбі з кібердискримінацією та онлайн ненавистю. Найголовніше, що на сесії буде заслухано доповідь Моніторингового Комітету ПАРЄ про ситуацію в Україні», - сказав Ар’єв.

Він прогнозує, що російські «друзі» спробують атакувати Україну і намагатимуться змінити доповідь в бік викривлення реальності.

«Тому, з України буде присутня велика делегація, для того, щоб напрацювати з усіма членами Моніторингового комітету доповідь про ситуацію в Україні, щоб доповідь була чесною», - зауважив депутат.

Серед іншого, Ар’єв назвав культурну програму, яка передбачається в ПАРЄ.

«В рамках сесії, за ініціативи БПП, ми покажемо фільм про дітей з тимчасово окупованих територій, буде дискусія навколо гуманітарної ситуації на Донбасі, а також пройдуть круглі столи по Криму», - додав депутат.