У Ющенка попередили Черновецького, щоб він не надіявся на захист гаранта

На сьогодні є всі підстави стверджувати, що влада Києва цілком усвідомлено провокує черговий виток соціальної напруги в столиці, пов`язаний із можливим відключенням тепла і водопостачання в будинках киян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив сьогодні заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, проаналізувавши розрахунки у сфері житлово-комунального господарства міста та реагуючи на повідомлення компанії «Газ України» про несплачені борги за спожиті енергоресурси і необхідність чергового пониження тиску газу в мережах.

Заступник керівника Секретаріату зауважив, що лише після особистого втручання Президента Віктора ЮЩЕНКА в оселі мешканців столиці днями було повернуто тепло і гарячу воду, відключені за багатомільйонні борги житлово-комунального господарства. Однак зараз знову виникає загроза повторення подібного інциденту.

«Імовірно, влада Києва розраховує, що глава держави знову прикриє їхню кричущу безгосподарність у комунальній галузі, яка вже нагадує злочинний саботаж із розрахунками. Такого не буде. Київська міська державна адміністрація цілком відповідальна за комунальну вакханалію, від якої потерпають кияни. Це при тому, що столичні мешканці є одними з найбільш дисциплінованих платників за житлово-комунальні послуги. Однак київська влада досі не перерахувала ні копійки з допущеного боргу перед енергопостачальниками, натомість сума заборгованості зросла до 452 млн. грн. Треба також зважати й на те, що Київ має найбільший бюджет серед усіх міст країни та ще й одержав 2,1 млрд. грн. субвенції з державного бюджету на виконання функцій столиці», - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він констатував, що на сьогодні у Києві одні з найгірших показників відшкодування діючими тарифами реальної собівартості послуг ЖКГ. Отже, КМДА мала б покривати цю різницю з міського бюджету, але свідомо не робить цього, направляючи одержані доходи на інші цілі.

«Це популізм в найгіршому розумінні цього слова. Звісно, влада дуже хоче подобатися певній категорії киян, але такі експерименти у комунальному господарстві однаковою мірою зачіпають багатих і бідних, молодих і літніх людей. Керівництво міста на всі сторони розмахує судовою забороною на відключення будинків від тепла взимку, але це рішення виглядає як фіговий листок, яким влада хоче прикрити своє невміння ефективно керувати комунальною галуззю», - зазначив заступник глави Секретаріату Президента.

Він наголосив, що в Україні всі міста рівні у своїх правах і обов`язках, у тому числі й щодо своєчасних і повних розрахунків за газ. Президент не дає жодних привілеїв і однаково вимагає від органів місцевої влади порядку в сфері ЖКГ.

Як повідомляв УНІАН, обмеження постачання природного газу на київські ТЕЦ почалося 4 грудня. Внаслідок дій газопостачальних організацій температура теплоносія від ТЕЦ «Київенерго» зменшилася до 41°С замість необхідної 74°С, а 11 грудня було припинено гаряче водопостачання від мереж, що живляться від ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

11 грудня АК "Київенерго" заявила, що змушена вжити заходів щодо тимчасового припинення гарячого водопостачання до адміністративних будівель, житлових будинків зони теплопостачання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. До таких кроків призвело обмеження газопостачання АК "Київенерго" з причин відсутності грошових надходжень від КМДА на компенсацію різниці економічно обґрунтованих витрат на виробництво та тарифом на теплову енергію.

З 11 грудня без гарячої води залишалися близько половини житлових будинків столиці.

Вранці 14 грудня АК "Київенерго" почало відновлення гарячого водопостачання, оскільки ДК "Газ України" підвищив тиск газу на київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

16 грудня міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО заявив, що бездіяльність мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ставить під загрозу функціонування системи опалення в столиці, оскільки, незважаючи на особисті гарантії, не видав розпорядження та не почав повертати заборгованість за спожитий підприємствами житлово-комунального господарства газ.

17 грудня НАК «Нафтогаз України» заявив, що невиплата найближчим часом боргів АЕК «Київенерго» за поставлений газ може привести до проблем з поставками. За даними компанії, заборгованість «Київенерго» перед ДК «Газ України» за спожитий газ становить 414 млн. грн.