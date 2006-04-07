Ющенко дозволив підвищення комунальних і транспортних тарифів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зі своїми пропозиціями повернув для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)», ухвалений парламентом 15 березня. Про це УНІАН повідомили в офіційному Інтернет-представництві глави держави.

Пропозиції Президента під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Павло КАЧУР.

Довідка УНІАН. 15 березня Верховна Рада України ухвалила в новій редакції закон України “Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)”.

За цей закон проголосували 245 з 396 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

У законі пропонувалося ввести мораторій на всі ці послуги.

ВР не підтримала пропозицію Президента про відхилення даного закону – за цю пропозицію проголосувало лише 40 із 394 депутатів, зареєстрованих у залі.

За подолання вето Президента на даний закон проголосувало 222 депутата (при необхідних 300) із 396 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Тоді головуючий на засіданні парламенту, перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК нагадав, що до виборів залишилося 10 днів і запропонував прийняти закон в новій редакції, ввівши такий мораторій на 2006 рік. Цю пропозицію народні депутати підтримали.

Також ВР прийняла рішення опублікувати результати голосування за даний закон в газеті «Голос України». («За» - 242 із 395 депутатів, зареєстрованих у залі).