Заступник голови ЦВК задекларувала подарунок на півмільйона гривень

Про це свідчить інформація з е-декларації, поданої Усенко-Чорною до Національного агентства з питань запобігання корупції.

При цьому дарувальником вказується Сергій Маліков.

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До січня 2016-го Маліков очолював Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню, а раніше керував партійною організацією "Партії регіонів" у Маріуполі Донецької області.

У декларації за 2015 рік Усенко-Чорна вказувала, що користується квартирою в Києві, власником якої також є Маліков, який не значиться її членом сім’ї.

Як повідомляв УНІАН, раніше Усенко-Чорна придбала двокімнатну квартиру в Києві загальною площею 69,4 кв. м; договір було оформлено 1 грудня; вартість житла склала понад 3,2 млн грн.