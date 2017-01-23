У Страсбурзі сьогодні відкривається сесія ПАРЄ, на ній обговорять українське питання

Як передає власний кореспондент УНІАН, обговорення українського питання заплановано на середу, 25 січня. Доповідачами Моніторингового комітету є депутат від Іспанії Йорді Хукла та депутат від Німеччини Аксель Фішер.

У доповіді, зокрема, вітається факт проведення українською владою «амбіційної програми реформ» з метою реалізації очікувань українців під час Революції гідності. Разом з тим доповідачі зазначають, що ці реформи проводяться в атмосфері викликів, спричинених російською агресією на сході України та анексією Криму. Визнаючи зв'язок між Мінськими домовленостями та низкою реформ, Комітет наголошує, що відсутність прогресу у виконанні Мінських домовленостей не може бути використаний як вибачення за непроведення інших реформ, які є важливими для демократичної консолідації країни. Одночасно доповідачі констатують, що було досягнуто значного прогресу у зміні законодавчих рамок, які були необхідні для реформ. Зараз важливо, щоб ці законодавчі зміни були виконані та переведені у зміни в поведінці та практиці, зазначається в документі.

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Проект відповідної резолюції був ухвалений на засіданні Комітету 14 грудня.

Також, згідно з порядком денним зимової сесії ПАРЄ, центральною темою є атаки проти журналістів та свобода слова в Європі (доповідач – депутат від України Володимир Ар’єв), виклики та відповідальність onlinе медіа та журналістики, необхідність покласти край кібернетичній дискримінації та online виступам, які містять ненависть (доповідачі Ар’єв та Маріт Маій).

Крім того, до ПАРЄ був винесений запит провести термінові дебати з питання функціонування демократичних інституцій у Туреччині та щодо ситуації в Сирії.

Очікується, що до депутатів звернуться два президенти – президент Кіпру Нікос Анастасіадес та президент Румунії Клаус Іоханніс. Запрошений також виступити європейський комісар з питань переговорів про розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган.

Іншим важливим питанням вказані ситуація в Лівані, виклики регіональній стабільності та європейській безпеці, гуманітарна криза в Секторі Газа. Остаточно порядок денний буде затверджений у перший робочий день сесії. Того ж дня відбудуться вибори президента та віце-президентів ПАРЄ, які обираються на два роки. Зараз президентом є іспанець Педро Аграмунт.